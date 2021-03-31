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В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома в Мытищах

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Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин оценил действия сотрудников ведомства во время спецоперации в элитном поселке Новые Вешки под Мытищами, где бизнесмен Владимир Барданов устроил стрельбу из своего дома, как профессиональные. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сотрудники сделали все, для того, чтобы не пострадали гражданские люди, и в том числе для того, чтобы не пострадали сами сотрудники правоохранительных органов», — сказал Грибакин в эфире телеканала «Россия-1». Он назвал реальной и серьезной опасность, которую представлял стрелок.

Представитель Росгвардии объяснил, что молниеносное проведение спецоперации не требовалось, поскольку оно нужно «только если есть информация о том, что пострадали люди, есть заложники», чего в данном случае не было. «Была определенная надежда, что он сдастся, не будет оказывать сопротивление, применять оружие», — добавил он.

Кроме того, Грибакин уточнил, что во время спецоперации не применялась никакая артиллерия или авиация не применялась, были использованы только светошумовые гранаты. «Пожар в доме начался, по одной из версий, из-за взрыва гранаты или взрывного устройства, которое у гражданина были на чердаке дома», — сказал представитель Росгвардии, чьи слова приводит ТАСС.

Утром 30 марта Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия. Он забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.

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