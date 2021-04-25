Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире

В Новоуральске Свердловской области два человека погибли при взрыве гранаты в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В результате ЧП скончались 39-летний мужчина и 18-летняя женщина. От взрывной волны в квартире выбило окна и была повреждена мебель. Обрушение дому не грозит. ЧП произошло в жилом доме на улице Садовая.

Погибшим боеприпас достался после смерти деда.

8 апреля российский ребенок нашел в своих игрушках гранату Ф-1 и взорвал ее. 9-летний мальчик обнаружил снаряд, когда находился в гостях у бабушки и дедушки и принял его за игрушку. Его заинтересовало колечко на гранате, он потянул за него, в результате чего произошел взрыв. Мальчика экстренно увезли в больницу, он получил травмы подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки.

Полицейские отправили осколки гранаты на экспертизу. Пенсионеры рассказали, что среди игрушек действительно была граната, но они считали, что она учебная. 70-летний Александр принес боеприпас домой в 2008 году, найдя его около помойки.