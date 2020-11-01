Появилось видео взрыва гранаты мужчиной в маске Деда Мороза на российском рынке

Появилось видео взрыва гранаты, осуществленного мужчиной в маске Деда Мороза на Октябрьском рынке в городе Коврове во Владимирской области. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как посетители убегают из магазина. В это время между двумя мужчинами в торговом зале происходит потасовка, они падают на манекены. После чего в руке у одного из них начинает что-то дымиться, и происходит взрыв.

Владелец магазина, в котором произошел взрыв, находится в реанимации. Также пострадала продавщица соседней секции.

Как сообщает канал, бывшая жена взорвавшего гранату ранее жаловалась на домашнее насилие и угрозы. По словам ее знакомых, из-за агрессии мужа они развелись.

О взрыве стало известно ранее 1 ноября. Сообщалось о трех пострадавших. Преступнику оторвало руку, и его увезли в больницу. Известно, что мужчина совершил это на почве ревности к жене, так он хотел избавиться от соперника.