Мужчина в маске Деда Мороза взорвал гранату на российском рынке и потерял руку

На Октябрьском рынке в городе Коврове во Владимирской области произошел взрыв, из-за которого пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Посетителей вывели с территории рынка. По информации издания, мужчина в маске Деда Мороза взорвал гранату. Преступнику оторвало руку, и его увезли в больницу. Сейчас на месте работают экстренные службы, о погибших не сообщается. Пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что мужчина осуществил это на почве ревности. Таким образом злоумышленник хотел избавиться от соперника жены. Личность преступника не установлена.

Ранее в ноябре в подмосковных Мытищах произошел взрыв на территории гаражного комплекса. Сообщается, что под завалами находятся люди. Одного человека удалось спасти.