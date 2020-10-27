Взрыв в школе в Пакистане привел к гибели людей

Взрыв бомбы в медресе (религиозной школе) в пакистанском городе Пешавар привел к гибели по меньшей мере семи человек, ранения получили более 80. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Reuters.

Атака произошла в момент лекции о важности образования, лектор госпитализирован, но выжил. Пятеро из числа раненых находятся в критическом состоянии. Среди раненых есть дети, все погибшие — совершеннолетние.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство в полиэтиленовом пакете заложили неизвестные люди. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна террористическая группировка. Теракты в Пешаваре и окрестностях часто устраивал пакистанский филиал афганского «Талибана» (запрещен в России), однако в этот раз движение выступило с осуждением нападения и отрицанием своей причастности к нему. Премьер-министр Имран Хан осудил «варварское трусливое нападение» у себя в Twitter.