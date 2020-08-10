Пакистанского подростка объявили героем за убийство «американца-богохульника»

Подросток из Пакистана по имени Файзал Хан, обвиняемый в убийстве «богохульника» в 2018 году, предстанет перед судом. Хотя ему грозит смертная казнь, сограждане поддерживают его и считают героем. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что за возможность защищать 15-летнего убийцу в суде борются адвокаты со всей страны. Хана называют не иначе как «воином священной войны». В 2018 году он проник на суд над американцем пакистанского происхождения Тахиром Насимом, пронеся мимо охраны пистолет, и застрелил его.

Насима, проживавшего в США, в 2018 году заманили обратно в Пакистан, чтобы подвергнуть суду. Он якобы объявлял себя пророком и даже создал сайт, где заявлял об этом. Он уже неоднократно подвергался преследованию из-за своих высказываний. По словам родственников Насима, мужчина был психически нездоров. Известно, что адвокат, представлявший его в суде по делу об оскорблении Корана и пророка Мухаммеда, теперь вынужден скрываться.

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В Пешаваре и других городах Пакистана проходят многотысячные митинги в поддержку убийцы: толпа требует оправдать и отпустить его. По данным источников Reuters, перевозившие подсудимого полицейские сделали с ним коллективную фотографию, где улыбаются и показывают одобрение.

Преследование за богохульство широко поддерживается населением Пакистана. Критики жестоких наказаний в рамках этой нормы говорят, что она часто используется как средство мести в личных конфликтах, а обвинения порой базируются на очень слабых доказательствах. Тем не менее пакистанские политики часто поддерживают суровую кару за неуважение к вере, чтобы сохранять популярность у электората — 96 процентов граждан страны исповедуют ислам суннитского толка.

Многие обвиняемые по этой статье стали жертвами самосуда. Христиане составляют примерно 1,59 процента населения страны, однако более 50 процентов обвиненных в богохульстве — не мусульмане.

В 2011 году в Исламабаде был застрелен губернатор провинции Пенджаб Салман Тазир. Мотивом к убийству послужило его критическое отношение к закону о богохульстве и предложение помиловать осужденную за него христианку Асию Биби.