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Канада задумала спасти христианку от разъяренных мусульман

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна ведет переговоры с Пакистаном по поводу многодетной матери, христианки Азии Биби, казни которой требуют жители мусульманского государства. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 13 ноября.

«Мы обсуждаем это с пакистанским правительством, — приводит его слова газета. — Ситуация очень деликатная, поэтому я не могу больше ничего сказать, но я напоминаю, что Канада — гостеприимная страна». По данным СМИ, речь идет о предоставлении Биби убежища, однако эта информация не была подтверждена в Оттаве.

На прошлой неделе Канада уже обращалась к пакистанским властям с требованием обеспечить безопасность Биби. В ответ правительство страны ответило, что предпринимает все возможные меры.

Ранее муж женщины Ашик Масих обратился за помощью к Великобритании, Канаде, Италии и Соединенным Штатам. Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон призвал правительство предоставить Биби убежище. В обращении к своему преемнику Джереми Ханту и министру внутренних дел Саджиду Джавиду он написал: «Мы не можем позволить угрозе насилия не дать нам сделать то, что должно. Это не очень достойно для Соединенного Королевства, ждать, что кто-то сделает то, что мы сами опасаемся сделать, учитывая наши исторические связи с Пакистаном и наше влияние в этой страну».

Многодетная мать восемь лет находилась за решеткой по обвинению в богохульственных высказываниях. 31 октября судьи постановили, что доказательств ее вины недостаточно, а признательные показания она дала под давлением следствия. 2 ноября сообщалось, что религиозные фундаменталисты развернули акции протеста в крупнейших городах Пакистана. Радикально настроенные мусульмане жгли на улицах портреты Биби и призывали к публичной казни не только женщины, но и троих судей, оправдавших ее.

Преследование за богохульство широко поддерживается населением Пакистана. Критики жестоких наказаний в рамках этой нормы говорят, что она часто используется как средство мести в личных конфликтах, а обвинения порой базируются на очень слабых доказательствах. Тем не менее, пакистанские политики часто поддерживают суровую кару за неуважение к вере, чтобы сохранять популярность у электората — 96 процентов граждан страны исповедуют ислам суннитского толка.

Как сообщал «Би-би-си», государство пока ни разу не казнило осужденных за богохульство, однако многие обвиняемые по этой статье стали жертвами самосуда.

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