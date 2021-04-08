Российский ребенок принял гранату за игрушку и взорвал ее

Российский ребенок нашел в своих игрушках гранату Ф-1 и взорвал ее. Об этом сообщает Telegram-канал LShot.

9-летний Дима обнаружил снаряд, когда находился в гостях у бабушки и дедушки и принял его за игрушку. Его заинтересовало колечко на гранате, он потянул за него, в результате чего произошел взрыв. Мальчика экстренно увезли в больницу, он получил травмы подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки.

Полицейские отправили осколки гранаты на экспертизу. Пенсионеры рассказали, что среди игрушек действительно была граната, но они считали, что она учебная. 70-летний Александр Федорович принес боеприпас домой в 2008 году, найдя его около мусорки.

В сентябре 2020 года в Москве 11-летний ребенок подорвался на игрушечной гранате и получил множественные ранения. Его отец купил в одном из магазинов игрушек муляж гранаты и подарил сыну. После того как мальчик выдернул чеку, произошел хлопок.