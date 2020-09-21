Российский ребенок подорвался на игрушечной гранате

В Москве 11-летний ребенок подорвался на игрушечной гранате и получил множественные ранения. По этому факту Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело, рассказала «Ленте.ру» представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что ребенок 2009 года рождения накануне попал в больницу с множественными ссадинами. Оказалось, что его отец купил в одном из магазинов игрушек муляж гранаты и подарил сыну. После того как мальчик выдернул чеку, произошел хлопок.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В конце июля сообщалось, что пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил. В этот момент взрослые находились в соседней комнате и собирали мебель. Мальчика госпитализировали со множественными травмами, включая сотрясение мозга.