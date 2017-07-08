Трое подростков подорвались на гранате в Калужской области

Подросток погиб, еще двое детей пострадали при взрыве гранаты в городе Жиздра Людиновского района Калужской области. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошел накануне. 13-летний подросток нашел гранату в сарае у своих родственников. Ребенок принес боеприпас своим знакомым сверстникам. В результате неосторожного обращения граната сдетонировала.

Сам подросток погиб на месте, двое его товарищей 10 и 14 лет получили ранения. Их жизни ничто не угрожает. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

21 июня сообщалось, что житель деревни Кунара Свердловской области обнаружил на своем участке тайник с боеприпасами времен Гражданской войны (1917-1922 годы). Взрывотехники установили, что мужчина нашел ржавую боевую гранату Миллса английского производства 1915 года выпуска, находившуюся на предохранителе.