Во двор дома полицейского в Махачкале бросили три гранаты

В Махачкале неизвестный бросил три гранаты во двор местного полицейского, сообщили в МВД по Дагестану. Об этом в понедельник, 19 июня, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в частном доме по улице Ахметхана Султана. В результате случившегося никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном обороте оружия.

В настоящее время злоумышленника разыскивают.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, полицейский работает участковым в коркмаскалинском отделе полиции.