В Дагестане бандиты обстреляли полицейский наряд на трассе

На трассе в Дагестане бандиты обстреляли наряд полиции, двое сотрудников получили ранения. Об этом в ночь на воскресенье, 25 декабря, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

По его словам, инцидент произошел примерно в 01.20 мск. Неизвестные преступники открыли огонь по наряду полиции, который нес службу на трассе Махачкала — Каспийск. После этого бандиты скрылись.

В результате нападения двое полицейских доставлены в больницу.

«Проводятся мероприятия по поиску и установлению личностей бандитов, на месте работает оперативно следственная группа», — сказал собеседник агентства.

В субботу, 24 декабря, в ходе перестрелки на окраине села Телетль в Шамильском районе Дагестана силовики ликвидировали двух боевиков.