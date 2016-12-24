Дагестанские силовики застрелили двух боевиков

В ходе перестрелки в Шамильском районе Дагестана силовики ликвидировали двух боевиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Вооруженное столкновение произошло на окраине села Телетль, где сотрудники силовых структур наткнулись на предполагаемых бандитов. По предварительным данным, потерь среди представителей власти нет.

Собеседник агентства также рассказал, что среди убитых может быть главарь местной бандгруппы Ибрагим Амиров. Помимо него, в эту группировку входят три человека — Гамзатапанди Магомедов (1982 года рождения), а также братья Магомед и Сайгидулбатал Мирзоевы (1990 и 1995 годов рождения соответственно). Все они являются уроженцами села Телетль.

По сведениям дагестанских силовых структур, участники шамильской бандгруппы сожгли школу в Телетле, убили районного судью Убайдулу Магомедова и главу села Мухтара Курбанова.