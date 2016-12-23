В Дагестане ликвидировали стрелявшего в полицейского бандита

В Дагестане ликвидирован открывший стрельбу по сотруднику полиции злоумышленник. Об этом в пятницу, 23 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД республики.

Инцидент произошел 23 декабря около 14:30 в Хасавюрте на улице Кирова. Полицейский заметил подозрительного мужчину и попросил его предъявить документы. «На законное требование мужчина открыл стрельбу. Ответным огнем он был ликвидирован. Его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства.

О состоянии здоровья полицейского ничего не сообщается. По словам представителя дагестанского МВД, на месте перестрелки работают оперативники и следователи, они изъяли гранату и переделанный для стрельбы боевыми патронами пистолет.

Вечером 21 декабря в Дагестане на трассе «Кавказ» возле поселка Манас завязалась перестрелка между полицейскими и двумя неизвестными. Правоохранители попытались остановить для проверки автомобиль, однако из салона по ним открыли огонь. Ответной стрельбой злоумышленники были уничтожены, силовики не пострадали.