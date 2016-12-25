Обстрелянные бандитами двое полицейских в Дагестане скончались

Двое полицейских, получивших ранения при обстреле на трассе Махачкала — Каспийск, скончались. Об этом РИА Новости сообщил представитель МВД по Республике Дагестан.

«Один из полицейских от полученных ранений скончался на месте, второй — в больнице», — сказал собеседник агентства. Поиски нападавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 25 декабря, на трассе в Дагестане бандиты обстреляли наряд полиции, двое сотрудников получили ранения.

Инцидент произошел примерно в 01:20 мск. Неизвестные преступники открыли огонь по наряду полиции, который нес службу на трассе Махачкала — Каспийск. После этого бандиты скрылись.