Двое силовиков пострадали в спецоперации в Дагестане

В Новолакском районе Дагестана проходит спецоперация, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики. По его сведениям, уничтожены двое боевиков, также двое сотрудников силовых структур получили ранения.

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Личности ликвидированных преступников предварительно установлены, рассказал собеседник агентства. Силовики были ранены в ходе штурма дома в селе Яман-Су, указал источник «Интерфакса».

Между тем в оперативном штабе сообщили о введении в Новолакском районе режима контртеррористической операции, передает РИА Новости. Такие меры приняты в связи с поиском боевиков.

30 декабря в Хасавюрте произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и были убиты двое боевиков. Сотрудники ППС попытались остановить для проверки ВАЗ-2107. Двое мужчин, сидевших в автомобиле, открыли стрельбу, после чего были уничтожены ответным огнем.