В перестрелке в Дагестане ликвидировали двух боевиков

Двое боевиков ликвидированы в Дагестане, один полицейский погиб. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Инцидент, по словам собеседника информагентства, произошел около 22:00 мск в Хасавюрте. Сотрудники ППС попытались остановить для проверки ВАЗ-2107. Двое мужчин, сидевших в автомобиле, открыли стрельбу, после чего были уничтожены ответным огнем. «Предварительно они опознаны как Эльдар Акамов и Ислам Малачев», — сообщил источник.

Обстоятельства боестолкновения устанавливаются, на месте происшествия работают следователи.

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