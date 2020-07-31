Спасших женщину от взрыва гранаты российских полицейских наградили

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил сотрудников отдела полиции, спасших женщину от взрыва гранаты, брошенной ее мужем в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Министр подписал приказ о награждении лейтенанта полиции Максима Пименова и прапорщика полиции Анатолия Солдатова медалями «За доблесть в службе».

27 июля полицейские приехали на вызов о семейном дебоше. Соседи сообщили, что пьяный мужчина в ходе ссоры стал бить жену. Дверь сотрудникам полиции открыла сама потерпевшая. В момент, когда полицейские стали заходить в квартиру, мужчина бросил в их сторону предмет, похожий на гранату.

Как уточнила Волк, Пименов втолкнул женщину в нишу, которая была в стене коридора, и закрыл собой, а Солдатов успел прикрыть входную дверь, чтобы осколки не разлетелись на большое расстояние. Еще одну гранату преступник применить не успел, так как его схватили полицейские.

Сообщалось, что одного из полицейских задело осколками.

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