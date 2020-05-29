Глава МВД наградил полицейских за поимку участников перестрелки в Москве

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил сотрудников патрульно-постовой службы за поимку участников перестрелки на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, министром подписан приказ о награждении медалями МВД «За доблесть в службе» старшего сержанта полиции Михаила Калашникова и сержанта полиции Романа Гагина. Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин отмечены почетными грамотами ведомства.

Полицейские проявили отвагу и самоотверженность при задержании предполагаемых участников перестрелки у жилого комплекса на Каширском шоссе, которая произошла 24 мая.

Причиной инцидента стал конфликт между сотрудниками похоронного агентства GrandRitual. Руководители недосчитались крупной суммы денег в ходе рядовой проверки дочерней фирмы, офис которой располагается в Москве. Ревизоры приехали из Оренбурга в сопровождении вооруженной охраны, в итоге представители компаний открыли стрельбу. Пострадали двое мужчин.

Чертановский районный суд Москвы 26 мая арестовал троих участников перестрелки: Максима Евлампьева, Германа Титенка и Вадима Русанова.

Следственный комитет России расследует уголовные дела по статье 105 («Покушение на убийство»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

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