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Режим ЧС ввели в российском регионе из-за засухи

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Фото: @evgenykuyvashev

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи», — уточнил глава региона.

Он рассказал, что ущерб от засухи в Свердловской области превышает четыре миллиарда рублей, поэтому министру сельского хозяйства области Артему Бахтереву поручено оценить все последствия явления и обратиться за помощью в правительство.

Ранее в Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона в связи с обостренной ситуацией из-за лесных пожаров. Уточняется, что он продлится с 20 июля по 1 августа. В регионе действуют 33 лесных пожара общей площадью свыше семи тысяч гектаров. Из них локализовано меньше половины: 15 пожаров на площади в тысячу гектаров.

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