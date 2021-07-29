Россияне устремились в Турцию вопреки лесным пожарам

Российские туристы не отказываются от путевок в Турцию вопреки лесным пожарам, которые бушуют в стране последние несколько дней. Об этом сообщает портал URA.RU.

По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича, массовой отмены бронирований не наблюдается. Россияне устремились на курорты, несмотря на сообщения об эвакуации в Мармарисе, Бодруме и Анталье.

Схожей позиции придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он отметил, что пожары происходят почти каждый год, и, несмотря на сложную ситуацию в отдельных регионах, пламя редко подбирается к отелям. В зоне опасности обычно находятся жилые районы.

«Вы знаете, наши туристы так долго ждали Турцию, что пока такого нет», — добавил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Ранее в июле стало известно, что по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. Также в стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.