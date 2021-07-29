Сотрудница отеля в Турции рассказала об опасности для туристов из-за пожаров

Сотрудница отеля в Бодруме, постояльцев которого эвакуировали, рассказала об опасности, грозившей туристам из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в двух отелях, расположенных по соседству, было в общей сложности около пяти тысяч человек, включая гостей и персонал.

«Эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно», — отметила она.

Ранее в июле в одном из отелей Бодрума началась эвакуация из-за угрозы пожаров. По словам очевидцев, пламя уже подобралось к местам отдыха, где в том числе находятся российские туристы.

28 июля стало известно о мощных пожарах, вспыхнувших в Турции, — пламя добралось до туристической провинции Анталья. Кроме того, в стране аномальная жара, температура превышает 40 градусов.