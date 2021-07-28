Россиянам на турецком курорте посоветовали оставаться в номерах из-за пожаров

Ростуризм рекомендовал россиянам, которые сейчас отдыхают в турецкой Анталье, оставаться в своих гостиничных номерах из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, Ростуризм отслеживает ситуацию и находится на связи с генконсульством России. Также рекомендуется следовать указаниям местных властей и оставаться на территории отелей.

28 июля сообщалось, что по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. Кроме того, в стране аномальная жара: температура превышает 40 градусов.