Огонь в Турции подобрался к местам отдыха российских туристов

Один из отелей в турецком Бодруме начал эвакуацию из-за лесных пожаров: по словам очевидцев, огонь уже подобрался к местам отдыха, где в том числе находятся российские туристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства лесного хозяйства Турции.

При этом глава федерации отельеров Турции опроверг эти сообщения и заявил, что эвакуация отелей в Бодруме не производится.

Кроме того, огонь подобрался к Мармарису. По данным турецких СМИ, местные власти уже приступили к эвакуации жителей района, где бушует пожар. Собеседник РИА Новости в российском генконсульстве заявил, что в Мармарисе проводят работы по тушению с привлечением специализированной авиации, транспорта и пожарных расчетов. Пока сведений о жертвах или пострадавших нет.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. В стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

Отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в гостиничных номерах из соображений безопасности.