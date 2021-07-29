Мир
 
Последние новости
Названа вероятная причина таинственной смерти генералов на Кубе
Распугавший инвесторов Пекин попытался успокоить их деньгами
Убивший волка российский депутат сдал мандат
Полицейских посадили за попытку разбудить россиянина электрошокером
Сборная России осталась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады
Sony продала 10 миллионов PlayStation 5
Россиянам назвали возможные причины снижения интеллекта после COVID-19
В США выставили на продажу дом для отшельников
В США попытались скрыть вспышку коронавируса среди детей-мигрантов
Экс-мэр Иркутска ответил возмутившемуся грязью в воде Байкала солисту Little Big
Новости партнеров
Прослушать новость

Огонь в Турции подобрался к местам отдыха российских туристов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Один из отелей в турецком Бодруме начал эвакуацию из-за лесных пожаров: по словам очевидцев, огонь уже подобрался к местам отдыха, где в том числе находятся российские туристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства лесного хозяйства Турции.

При этом глава федерации отельеров Турции опроверг эти сообщения и заявил, что эвакуация отелей в Бодруме не производится.

Кроме того, огонь подобрался к Мармарису. По данным турецких СМИ, местные власти уже приступили к эвакуации жителей района, где бушует пожар. Собеседник РИА Новости в российском генконсульстве заявил, что в Мармарисе проводят работы по тушению с привлечением специализированной авиации, транспорта и пожарных расчетов. Пока сведений о жертвах или пострадавших нет.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. В стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

Отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в гостиничных номерах из соображений безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия отправила самолеты для тушения пожаров в Турции
Лесные пожары в Турции добрались до Антальи
Россиянам на турецком курорте посоветовали оставаться в номерах из-за пожаров