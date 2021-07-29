Россия отправила самолеты для тушения пожаров в Турции

Россия отправила самолеты Бе-200 для тушения лесных пожаров в Турции. Об этом говорится на странице российского посольства в Анкаре в своем Twitter.

По данным диппредставительства, на помощь турецкой стороне отправили три российских пожарных самолета. В Twitter также опубликованы кадры с места событий, на которых можно наблюдать работу спасателей.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. В стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

Отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в своих гостиничных номерах из соображений безопасности.