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Россия отправила самолеты для тушения пожаров в Турции

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Россия отправила самолеты Бе-200 для тушения лесных пожаров в Турции. Об этом говорится на странице российского посольства в Анкаре в своем Twitter.

По данным диппредставительства, на помощь турецкой стороне отправили три российских пожарных самолета. В Twitter также опубликованы кадры с места событий, на которых можно наблюдать работу спасателей.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. В стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

Отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в своих гостиничных номерах из соображений безопасности.

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