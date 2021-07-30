Эксперты оценили возможность получения туристами компенсаций в связи с пожарами

Российские путешественники не смогут получить компенсацию в связи с лесными пожарами в турецкой провинции Анталья. К такому выводу пришли эксперты туристической отрасли, сообщает «Москва 24».

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что туристам не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию от туроператоров или представителей турецких отелей, поскольку пожар практически не затронул путешественников и не повлиял на их отдых.

«На сегодняшний день жалоб нет, во всяком случае, туроператоры об этом нам не говорят. К нам в «Турпомощь» от самих туристов эта информация (о взыскании компенсации — прим. «Ленты.ру») тоже не поступает», — оценил ситуацию специалист.

Осауленко отметил, что единственным неудобством для отдыхающих является рекомендация Ростуризма, согласно которой путешественникам нежелательно покидать территорию отелей и посещать экскурсии. При этом эксперт подчеркнул, что проблем с возвратом денег за несостоявшиеся выездные поездки не должно быть. «При отмене экскурсии деньги за нее обязательно вернут или перенесут мероприятие на более поздний срок», — подчеркнул он.

Ранее, 30 июля, генконсульство РФ в Анталье предупредило россиян о возможной эвакуации из пожароопасных регионов Турции. В дипмиссии отметили, что сограждан, пострадавших в результате лесных пожаров, нет.

В конце июля из-за аномальной жары (температура воздуха поднялась выше 40 градусов) по всей республике вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. По сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, из-за масштабного возгорания пострадали как минимум 183 человека.

