Планирующим отдых в Турции россиянам напомнили о мерах предосторожности

Ростуризм напомнил россиянам, планирующим отдых в Турции, о необходимых мерах предосторожности из-за ситуации с лесными пожарами на курорте. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, сообщает «Интерфакс».

Догузова призвала россиян следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции, а также попросила туроператоров своевременно предоставлять информацию о текущей обстановке на курортах своим клиентам и идти навстречу в случае изменений условий поездки.

Глава Ростуризма отметила, что по данным туроператоров и генконсульства России в Анталье, «ситуация продолжает оставаться непростой». Догузова выразила надежду, что в самое ближайшее время очаги возгорания удастся ликвидировать, и обстановка на курортах стабилизируется.

Также сообщалось, что информация о пострадавших российских туристах не поступала. По данным МИД России, угроз здоровью и безопасности соотечественников нет.

Ранее, 30 июля, генконсульство России в Анталье предупредило о возможной эвакуации россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции. Также отмечается, что пострадавших российских граждан в результате лесного пожара в районе курортного города нет.