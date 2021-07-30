Оказавшаяся в эпицентре пожаров в Турции российская актриса рассказала о хаосе

Российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко, оказавшаяся в эпицентре пожаров в Турции под Мармарисом, рассказала о случившемся «Комсомольской правде».

По ее словам, сперва пожар начался в горах недалеко от отеля, а на следующий день пламя появилось ближе к гостинице. «Началась паника, подняли тревогу, так как загорелись пальмы уже на территории самих гостиничных комплексов», — сказала россиянка.

«Рядом с пляжем летали огромные горящие куски пепла, моя дочь в этот момент встала с шезлонга, так как кусок угля прожег ее полотенце, там оказалась дыра с пятирублевую монету», — заявила женщина. Она отметила, что после этого началась эвакуация, которая была больше похожа на хаос: пропали электричество и вода.

«Бежав по лестнице, мы только кричали: документы взяли? Это было самое страшное слово — документы», — призналась она. В результате туристов разместили на лужайке перед отелем. Все гости держались вместе и подбадривали друг друга.

Через пару часов вышел представитель отеля и пригласил всех обратно. Потом появился и свет, туристам дали поесть, а потом появилась и связь с родными. «Не знаю, что нас ждет вечером, потому что рядом напротив нашего отеля есть гора, и она уже начинает гореть», — заключила она.

Ранее сообщалось, что туристов из России, сбежавших от лесного пожара на юго-западе Турции, вернули в сгоревшую гостиницу. Двое путешественников, которые были временно эвакуированы из горящего турецкого отеля Ичмелера в Мармарисе, возвращены туроператором в зону эвакуации и размещены в той же гостинице.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. В огне оказались более 40 населенных пунктов.