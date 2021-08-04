Сильнейшие лесные пожары в Калифорнии попали на видео

На севере Калифорнии продолжают бушевать сильнейшие лесные пожары, из-за которых 15 тысяч жителей вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает Associated Press. Агентство опубликовало видео с места событий на своем Youtube-канале.

На кадры попали обширные возгорания в лесистой местности штата. Из-за задымления в некоторых районах почти не видно неба и солнечного света. На данный момент огонь распространился на территории в более тысячи квадратных километров и уничтожил десятки жилых домов.

Местные власти предупредили, что в регионе ожидается жаркая и засушливая погода, которая может усугубить ситуацию с пожарами. По словам представителей штата, из-за быстрого распространения огня текущая ситуация очень непредсказуема. Жители близлежащих домов заранее собирают вещи на случай экстренной эвакуации.

Этим летом масштабные лесные пожары зарегистрировали в нескольких регионах США. 20 июля сообщалось, что в американском штате Орегон лесные пожары вынудили тысячи людей экстренно покинуть свои дома. Для жителей разрушенных домов создали несколько эвакуационных центров. В результате обширных возгораний не менее 160 жилых зданий и хозяйственных построек были уничтожены.