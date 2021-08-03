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В Израиле разгорелись неконтролируемые лесные пожары

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Два неконтролируемых лесных пожара вспыхнули в центральной части Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Первый пожар разгорелся в лесу около поселения Шореш, недалеко от Иерусалима. Огонь до сих пор не локализован и продолжает расходиться по лесному массиву. В целях безопасности были эвакуированы жители окрестных домов, на борьбу с возгоранием направлены два десятка пожарных команд и десять самолетов.

Второе огненное бедствие обрушилось на лес рядом с поселением Нахшоним. Туда были направлены четыре пожарные команды, однако они также не смогли справится с локализацией возгорания. Власти перекрыли шоссе Тель-Авив — Иерусалим, водителей просят пользоваться объездными путями.

Массовые лесные пожары также вспыхнули в конце июля в Турции. Огонь добрался до курортов провинции Анталья — Бодрума и Мармариса. По сообщениям министерства здравоохранения республики, из-за пожаров пострадали более 800 человек Всего за время пожаров было обнаружено 58 очагов возгорания в 17 провинциях. Однако, по сообщениям администрации президента Турции, все пожары на сегодняшний момент локализованы.

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