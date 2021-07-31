Мэр турецкого Бодрума подтвердил эвакуацию трех пятизвездочных отелей

Мэр турецкого Бодрума Ахмет Арас подтвердил эвакуацию постояльцев трех пятизвездочных отелей в качестве меры предосторожности из-за лесных пожаров. Его слова приводит агентство DHA.

Градоначальник пояснил, что туристы были размещены в подходящих объектах в центральной части города. В настоящее время на месте с земли и с воздуха ведутся работы по борьбе с пожаром. Действия по его тушению затрудняет интенсивный дым.

Пламя вспыхнуло в районе Умурча 31 июля около 12:40 по московскому времени. После оно дошло до района Ичмелер. Из-за ветра стал быстро приближаться к жилой зоне, однако угрозы для жителей и туристов нет.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не исключил версию поджога.