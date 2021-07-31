Названа возможная причина лесных пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в стране. По его словам, властями рассматривается версия поджога. Об этом турецкий лидер сообщил во время выступления в кризисном центре в Анталье, передает РИА Новости.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — сказал турецкий лидер.

Ранее полиция Турции задержала подозреваемых в поджогах лесов в городе Манавгат. Правоохранительные органы заявили, что один из предполагаемых виновников был замечен местными жителями во время разжигания огня. «Граждане требовали отдать подозреваемого для самосуда», — сказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к расследованию привлекли разведку.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек.