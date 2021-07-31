Почти 100 российских туристов эвакуировали в Турции

В турецком городе Бодрум из-за пожара эвакуировали почти 100 российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

Причиной эвакуации стал серьезный очаг возгорания в пригороде Бодрума, в районе Кумбахче, который зафиксировали в 15:00 по московскому времени. Жителей и туристов вывезли в другой район города «во избежание возможных жертв и пострадавших». Процесс прошел без паники. По данным генконсульства, россияне находились на отдыхе, организованном через туроператоров.

«Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», — пояснил представитель генконсульства в разговоре с агентством.

Лесные пожары вспыхнули по всей территории Турции в конце июля. Тогда в стране зафиксировали аномальную погоду: температура понялась выше 40 градусов. В итоге пламя добралось до туристической провинции Анталья. На тушение возгораний отправили 15 вертолетов.