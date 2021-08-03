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Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами

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Фото: Mustafa Kamaci / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам Эрдогана, Россия, Азербайджан и Испания помогали с самого начала. Он также упомянул с благодарностью власти Ирана, Катара, Хорватии и Украины.

«От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам и организациям, которые выразили нам соболезнования, готовность помочь, которые прислали нам помощь. Надеюсь, мы в самом скором времени преодолеем этот тяжелый период», — написал турецкий лидер.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались больше 42 населенных пунктов. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек.

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