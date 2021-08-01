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Террористы взяли на себя вину за лесные пожары в Турции

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Фото: @cuzimsparkles / Twitter

Организация «Дети огня» взяла на себя вину за лесные пожары, распространившиеся по территории Турции с конца июля. Об этом пишет газета Yeni Safak.

«Дети огня» являются подразделением Рабочей партией Курдистана (РПК), члены которой признаны в Турции террористами. Организация публично объявила себя ответственной за пожары через соцсети, объяснив свои действия борьбой с властями. «Пора поставить турецкий режим на колени потоком огня, пока он не научится понимать другой язык», — говорится в заявлении.

Газета отмечает, что «Дети огня» регулярно устраивают лесные пожары в стране, начиная с 1990-х. Подобные акции они проводили и в прошлом году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял о причастности РПК к пожарам. По его словам, к расследованию катастрофы привлекли разведку. 31 июля полиция при помощи местных жителей задержала поджигателя в городе Манавгат с поличным, при этом люди требовали немедленно устроить самосуд.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары, огонь добрался до курортов Антальи, Бодрума и Мармариса. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек, восемь человек погибли.

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