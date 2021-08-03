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Тушить пожары в Якутии помешал дым

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Фото: ФБУ «Авиалесоохрана» / РИА Новости

Тушению лесных пожаров в Якутии мешает большая задымленность, из-за которой затрудняется видимость. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Николаева, на тушение пожаров также нельзя отправить самолеты гражданской авиации.

«Во-первых, сброс воды должен осуществляться с высоты до 150 метров, что не может обеспечить обычный самолет. Во-вторых, при такой плохой видимости мы не можем рисковать ни судами, ни экипажем», — объяснил он.

Глава Якутии добавил, что в тушении подобных пожаров активно применяется техника МЧС России (два самолета Бе-200 и три вертолета Ми-8 с водосливным устройством) и Минобороны (два самолета ИЛ-76, четыре вертолета Ми-8 с водосливным устройством), однако и они не могут вылетать на пожары из-за задымленности.

Он подчеркнул, что техника готова к вылету в случае изменения метеоусловий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причиной пожаров в Якутии могла стать аномальная жара и антициклоны, все чаще происходящие из-за глобального потепления.

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