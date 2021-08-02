Власти объяснили исчезновение солнца в нескольких районах Якутии

В некоторых районах Якутии днем пропало солнце из-за дыма от лесных пожаров. Так объяснил аномальное явление заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев, сообщает агентство «ЯСИА».

«Сейчас в Таттинском и Усть-Алданском улусах действуют несколько крупных пожаров. Северо-восточный ветер приносит оттуда густой дым. В Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском районах в данное время наблюдается сильная задымленность и из-за этого там днем стало очень темно, солнца практически не было видно», — пояснил он.

По словам Сивцева, власти обращают особое внимание на Кобяйский район региона — там действует сразу девять лесных пожаров, их площадь составляет больше 15 тысяч гектаров.

Как сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымленность в Якутске сохранится до пятницы.

В охваченной лесными пожарами Якутии солнце пропало днем 2 августа. Аномальное явление сняли на видео в селе Кобяй. На опубликованных кадрах видно, как с неба падает пепел — он покрыл всю дорогу. Дым и пепел, затянувшие небо, скрыли солнце, из-за чего стало темно, как ночью.

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, лесные пожары в Якутии произошли из-за аномально жаркой погоды и антициклонов, которые из-за глобального потепления происходят в республике все чаще.