В Госдуме ответили критикам решения о помощи Турции в тушении лесных пожаров

Решение России отправить в Турцию авиацию для помощи в тушении лесных пожаров продиктовано заботой о российских туристах, которые находятся на отдыхе на турецких курортах, объяснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Его цитирует издание «Подъем».

«Понятно, что у нас сейчас те, кто борются с пожарами в Якутии, Карелии, других регионах, действительно работают на пределе своих возможностей, но в Турции сейчас большое количество наших граждан. Отправили один самолет, чтобы помочь защитить наших граждан», — сказал он.

Так парламентарий ответил на критику относительно решения об отправке в Турцию сводной авиагруппировки МЧС и Минобороны России в количестве 11 единиц техники.

«Вы что, хотите, чтобы там кто-то из наших граждан погиб?» — добавил он.

Ранее 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия. В частности, речь идет о районах в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов, от возгорания пострадали как минимум 183 человека. О пострадавших россиян не сообщалось.

