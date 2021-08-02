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В охваченной лесными пожарами Якутии посреди дня пропало солнце

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В охваченной лесными пожарами Якутии посреди дня пропало солнце. Местные жители засняли необычное явление на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале 14news.

Аномальное явление произошло в селе Кобяй в Якутии. На видео, присланном очевидцем, виден падающий с неба пепел, который покрыл всю дорогу. Дым и пепел, затянувшие небо, скрыли солнце, из-за чего стало темно, как ночью.

Сами местные жители связывают пропажу солнца с лесными пожарами, которые, по сообщениям в Telegram-каналах, бушуют на дороге Кобяй — Бясь-Кюель.

Как пишет издание NewsYkt, солнце также пропало в селе Багадя Кобяйского улуса. Местные жители отмечают, что село заволокло густым дымом, а пепел, падающий с неба, похож на снег.

Ранее в Гидрометцентре объяснили возможные причины пожаров в Якутии. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, сложная пожароопасная ситуация сложилась из-за аномально жаркой погоды и антициклонов, происходящих все чаще из-за глобального потепления.

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