Приближение катастрофы обострило конфликт человека с дикой природой

Биологи предупредили, что приближение глобальной катастрофы может обострить конфликт человека с дикой природой. Данные исследований о влиянии климатических изменений на поведение животных приводит The Independent.

По словам доктора биологических наук из Вашингтонского университета Брианы Абрамс, вызванные глобальным потеплением экстремальные погодные условия могут участить «смертельные столкновения между людьми и животными». В опубликованной в журнале Science статье ученая пишет, что засуха, аномальная жара и лесные пожары вынуждают диких животных покидать привычную среду обитания и перемещаться в заселенные людьми районы.

Например, в Индии из-за сильной засухи слоны стали чаще нападать на местное население. Исследовательница объясняет, что в жилые районы животные зашли в поисках пищи — длительная жара уничтожила растения из их рациона.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд

В другом исследовании ученые проследили связь между потеплением водоемов и поведением китов. В 2015-2016 годах огромное число морских млекопитающих запуталось в рыболовных снастях у западного побережья США. Тогда же были зафиксированы изменения в температуре океана. Доктор Абрамс считает, что волна тепла заставила китов мигрировать в более прохладные места и подплыть слишком близко к рыболовным зонам.

Несмотря на то, что не все аномальные природные явления связаны с климатическим кризисом, негативное влияние человека на окружающую среду делает их более вероятными и интенсивными. Кроме того, долгосрочное воздействие потепления климата вроде таяния ледников в Арктике не менее опасно. Адамс упомянула еще одну научную работу, которая доказала, что за 30 лет в канадском Гудзоновом заливе белые медведи стали втрое чаще нападать на людей. Тем временем в Гималаях потепление климата вынудило голубых баранов спуститься с гор и погубить урожай местных фермеров.

Лесные пожары в Сибири и США, смертоносные наводнения в Германии, Китае и Индии — все это предвестники глобальной катастрофы. Ученые зафиксировали, что температура уже выросла на 1,2 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, и планета продолжит нагреваться, если правительства срочно не примут эффективные меры по сокращению выбросов парниковых газов.