Российское консульство рассказало о ситуации вокруг лесных пожаров в Турции

В российское генконсульство в Анталье не поступало данных о жертвах или пострадавших в результате лесных пожаров, дипломаты находятся на связи с местными властями, чтобы выяснить ситуацию с российскими туристами, находящимися в пострадавших регионах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в российской дипмиссии.

По информации генконсульства, лесной пожар начался «по невыясненным пока причинам» неподалеку от курортного города Мармарис 29 июля в районе 13:00. Огонь приблизился к городу и отелям, из-за чего в качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько зданий. В тушении пожара задействована авиация и пожарные расчеты.

Очаги возгорания возникли и в окрестностях Бодрума. По информации российских дипломатов, в курортном городке Гюверджинлик пожар подошел к одной из гостиниц. Туристов временно переселили в другой, более безопасный корпус на территории отеля. «Речь о полной эвакуации пока не идет», — отметили в консульстве.

Накануне сильный пожар произошел в провинции Анталья, в районе Манавгата. В четверг, 29 июля, он был взят под контроль. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на большой территории. По информации турецких властей, минимум 183 человека пострадали из-за пожаров.