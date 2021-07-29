Мир
 
Последние новости
Названа вероятная причина таинственной смерти генералов на Кубе
Российская рапиристка фехтовала с травмой в финальном матче Олимпиады
Названа новая причина бесконечной смены плитки в Москве
Туристам из России предложили бюджетную альтернативу Мексике
Пьяная девушка протаранила автобус и скрылась в ближайшем магазине в Москве 
Американских работодателей обвинили в расизме
Тихановскую уличили в призывах свергнуть Лукашенко
В одном из районов Москвы возродили утраченный символ города 
В Леверкузене обнаружены новые жертвы взрыва на химзаводе
Новости партнеров
Прослушать новость

Российское консульство рассказало о ситуации вокруг лесных пожаров в Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kaan Soyturk / Reuters

В российское генконсульство в Анталье не поступало данных о жертвах или пострадавших в результате лесных пожаров, дипломаты находятся на связи с местными властями, чтобы выяснить ситуацию с российскими туристами, находящимися в пострадавших регионах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в российской дипмиссии.

По информации генконсульства, лесной пожар начался «по невыясненным пока причинам» неподалеку от курортного города Мармарис 29 июля в районе 13:00. Огонь приблизился к городу и отелям, из-за чего в качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько зданий. В тушении пожара задействована авиация и пожарные расчеты.

Очаги возгорания возникли и в окрестностях Бодрума. По информации российских дипломатов, в курортном городке Гюверджинлик пожар подошел к одной из гостиниц. Туристов временно переселили в другой, более безопасный корпус на территории отеля. «Речь о полной эвакуации пока не идет», — отметили в консульстве.

Накануне сильный пожар произошел в провинции Анталья, в районе Манавгата. В четверг, 29 июля, он был взят под контроль. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на большой территории. По информации турецких властей, минимум 183 человека пострадали из-за пожаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо число пострадавших из-за лесных пожаров в Турции
Турция поищет виновников пожаров в Анталье
Огонь в Турции подобрался к местам отдыха российских туристов