Турция поищет виновников пожаров в Анталье

Власти Турции решили расследовать причины возникновения лесных пожаров в курортном городе Анталья и поискать виновных в происходящем. Об этом заявил Фахреттин Алтун, глава департамента коммуникаций администрации президента страны, в своем Twitter.

Он заявил, что все лица, виновные в поджогах, будут найдены и привлечены к ответственности. Алтун подчеркнул, что в Турции мобилизованы все силы для борьбы с бедствием.

Пожары по всей Турции вспыхнули из-за аномальной жары. Смог накрыл города, над домами висят клубы черного дыма. По последним данным, из-за пожаров на юге страны пострадали более 180 человек.

Опрошенные Bloomberg ученые считают, что экстремальная погода во многих регионах мира — это последствия глобального потепления, которые раньше времени настигли мир. Они утверждают, что планета продолжит нагреваться, пока не установит климатический баланс.