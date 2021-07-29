Названо число пострадавших из-за лесных пожаров в Турции

Как минимум 183 человека пострадали в Турции из-за масштабных лесных пожаров, бушующих на юге страны. Такое число назвал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Его слова передает РИА Новости.

Пакдемирли отметил, что из-за сильной жары пожары ожидались, но, «к сожалению, они вспыхнули практически в один день, и чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время».

Один из самых сильных пожаров возник в провинции Анталья, в районе Манавгата. В четверг, 29 июля, он был взят под контроль. При этом сообщается о 3 погибших и 122 пострадавших. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на большой территории.

Ранее власти Турции решили расследовать причины возникновения лесных пожаров в курортном районе Анталья и найти виновных в происходящем.

