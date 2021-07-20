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Тысячи людей эвакуировали из-за сильнейших лесных пожаров в США

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Фото: @Whileintexas / Reuters

В американском штате Орегон сильнейшие лесные пожары вынудили тысячи людей экстренно эвакуироваться. Об этом сообщает BBC News.

В результате обширных возгораний не менее 160 жилых домов и хозяйственных построек были уничтожены. Огонь продолжает распространяться по штату из-за сильных порывов ветра и засушливой погоды. Он угрожает еще как минимум тысяче строений. Для жителей разрушенных домов создали несколько эвакуационных центров.

На данный момент со стихией борются около двух тысяч сотрудников пожарных служб. «Мы проводим операции по тушению пожаров весь день и всю ночь без остановок», — заявил командующий пожарными Джо Хессел (Joe Hessel). Помимо Орегона пожары бушуют и в других штатах США: Калифорнии, Айдахо, Вашингтоне и Монтане.

Лесные пожары — частое явление для США. Так, в августе 2020-го губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призывал местных жителей бежать из штата из-за быстро распространяющихся по территории возгораний. Тогда в результате рекордных по масштабам пожаров погибли и пострадали десятки человек, около 500 домов были разрушены. В регионе даже наблюдали огненный торнадо.

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