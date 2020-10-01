В Турции возмутились тушившими пожары российскими пилотами

В Турции возмутились и потребовали объяснений от экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые были арендованы для борьбы с лесными пожарами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Сообщается, что вечером 28 сентября самолеты, которые получили прозвище «Огненный орел», выполняли полеты в одном из районов города.

Издание указывает, что, увидев воздушные судна, жители Антальи выразили беспокойство, когда самолеты после забора воды достаточно близко к жилым зданиям.

После возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями.

По информации РИА Новости, в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Воздушные судна на протяжении четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 в том числе принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.