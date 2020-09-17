Дым от пожаров в США добрался до Европы

Дым от лесных пожаров на Западном побережье США пересек американский континент и Атлантический океан — таким образом он добрался до северной части Европы. Об этом со ссылкой на спутниковые данные сообщили ученые из европейской программы по наблюдению за атмосферой «Коперник» (CAMS), передает CNN.

Специалисты рассказали, что густой дым невооруженным глазом видно более чем за 5 тысяч километров от места природной катастрофы. Скорее всего, считают они, дым снова достигнет европейских стран.

«Масштаб и сила этих пожаров на значительно более высоком уровне, чем во все остальные 18 лет наших наблюдений... Пожары в десятки, а то и в сотни раз сильнее, чем средние показатели прошлых лет», — заявил один из старших специалистов в CAMS Марк Паррингтон.

На момент публикации в США насчитывается 87 активных лесных пожаров в 11 штатах. В Калифорнии и Орегоне, где они бушуют сильнее всего, погибли и пропали без вести десятки людей.