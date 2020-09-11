Стало известно о новых жертвах рекордных пожаров в Калифорнии

Рекордно сильные лесные пожары, из-за которых смог затянул крупные города на западе США, унесли жизни нескольких десятков человек. Об этом стало известно USA Today.

Как минимум 23 человека погибли. Жилье сотен американцев пострадало из-за стихии, охватившей уже более 12 штатов. Больше всего жертв пожара — 19 человек — в штате Калифорния.

Более 500 тысяч жителей штата Орегон эвакуированы. Площадь пожаров на тихоокеанском побережье за последние сутки выросла в 1,5 раза — до 1,8 миллиона гектар.

10 сентября американские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что смог затянул крупные города штата Калифорния, создав «апокалиптическую» картину. Смог затянул небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, создав оранжево-красное освещение. Местные жители сравнивают происходящее с концом света.

Лесные пожары на западном побережье США происходят каждый год, однако обычно к началу сентября они бушуют еще не в полную силу. Как утверждают эксперты, такой силы они достигают из-за изменения климата.