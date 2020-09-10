Рекордные пожары в Калифорнии показали на видео

Американские СМИ показали на видео рекордно сильные лесные пожары, из-за которых смог затянул крупные города штата Калифорния, создав «апокалиптическую» картину. Их кадры с места событий опубликовал на YouTube канал FRANCE 24 English.

Смог затянул небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, создав оранжево-красное освещение. Местные жители сравнивают происходящее с концом света.

Известно, что жертвами стихийного бедствия стали не менее семи человек. В Калифорнии и соседнем штате Орегон уничтожены тысячи домов, более трех миллионов человек получили оповещение о высшем уровне тревоги. Горит уже более 930 тысяч гектар леса — 28 пожаров одновременно. Как сообщает New York Times, в течение этого года уже сгорело в 20 раз больше леса, чем к этому же времени в прошлом году.

Лесные пожары на западном побережье США происходят каждый год, однако обычно к началу сентября они бушуют еще не в полную силу. Как утверждают эксперты, такой силы они достигают из-за изменения климата.