Разрушительный огненный смерч в США попал на видео

В США, штат Калифорния, очевидцы сняли на видео огненный смерч — разрушительное природное явление, представляющее опасность для населенных пунктов и промышленных центров. Ролик публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как вдалеке закручивается огненная воронка. Небо над ней окрашено в красный цвет, слышен вой сирен.

Ранее сообщалось, что рекордно сильные лесные пожары, из-за которых смог затянул крупные города на западе США, унесли жизни нескольких десятков человек. Как минимум 23 человека погибли. Жилье сотен американцев пострадало из-за стихии, охватившей уже более 12 штатов. Больше всего жертв пожара — 19 человек — в штате Калифорния.

«Апокалиптические» кадры лесных пожаров в США уже публиковали в сети ранее. На них было видно, что смог затянул небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, создав оранжево-красное освещение. Местные жители сравнивают происходящее с концом света. Эксперты полагают, что такой силы лесные пожары в этом году достигли из-за изменения климата.

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