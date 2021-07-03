Жертвами аномальной жары в Канале стали 719 человек

В Канаде 719 человек могли стать жертвами аномальной жары в западной провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

По ее информации, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных областях Британской Колумбии. Предполагается, что их смерть была вызвана аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

Согласно данным местного метеобюро во вторник, 29 июля, в городке Литтон примерно в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера был зафиксирован температурный максимум в истории Канады — 49,6 градусов. В четверг, 1 июля, из-за начавшихся лесных пожаров населенный пункт практически полностью выгорел, его покинули примерно тысяча жителей, двое человек погибли.

Ранее несколько сотен внезапных смертей в провинции Британская Колумбия в Канаде связали с глобальным изменением климата. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По данных специалистов, «тепловой купол», покрывавший большую часть западной Канады и США в понедельник 28 июня, побил 103 тепловых рекорда в провинциях Британская Колумбия, Альберта, Юкон. Служба спасения в Ванкувере работает на пределе возможностей, подчеркивают полицейские.